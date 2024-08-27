Цена подскочила на 40 гривен: какая популярная ягода будет дорожать в дальнейшем и почему

Низкая стоимость уже маловероятна

На украинских рынках наблюдается рост цен на сезонные фрукты и ягоды. В течение почти двух недель дорожала голубика и основная причина положительной динамики — ограниченное предложение.

Резкий скачок ценника означает начало завершения сезона и то, что на рынке осталось лишь предложение ягоды из последних партий от производителей. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для "Телеграфа".

К середине августа голубика на львовском рынке стоила 95 гривен, а сейчас ее можно приобрести за 135 гривен, что на 42% дороже.

Согласно ее прогнозу, подорожание голубики продлится до конца сезона. Цены могут снизиться, если на рынок будут поставляться новые партии из других областей или стран, но это явление, по словам Попович, будет временным.

Цены на голубику в украинских магазинах

В сети "Сільпо" эту ягоду можно купить за 189 гривен 1 килограмм.

У "АТБ" ценник на ягоду зафиксировался на уровне 189,95 гривны за 1 кг.

Среди трех магазинов у "Варус" цена на голубику самая высокая — 249,90 за кило.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как могут вырасти цены на хлеб в Украине и ожидается ли его дефицит.