Для одной особенной категории граждан изменят выплаты в 2025 году: кому именно

Ответ дала министер соцполитики

В Украине внутренне перемещенные лица, которые были вынужденны покинуть свои дома, получают денежные выплаты.

Некоторым насчитывают 2 тысячи гривен, другим — 3 тысячи гривен, в зависимости от категории населения. Продолжится ли осуществление этой выплаты в 2025 году, рассказала Министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ".

По ее словам, в настоящее время средства предоставляются для всех членов домохозяйства — одна семья из двух взрослых и двоих детей получает 10 тысяч гривен, то есть 2 тысячи гривен на родителей и 3 тысячи гривен начисляется несовершеннолетним.

Жолнович также говорит, что Министерство социальной политики работает над тем, чтобы ввести более универсальную социальную помощь.

"Помощь для ВПЛ оставляем, будем ее продлевать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, для людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей будут дальше получать поддержку в 2-3 тысячи гривен, но параллельно будем создавать новые, более универсальные виды помощи", – добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из ВПЛ имеет право на выплаты с 1 сентября текущего года.