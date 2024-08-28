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Задержка выплаты денежного обеспечения для военного: почему это происходит

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военная техника
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Начисление для каждого бойца высчитывается индивидуально

Военные вместо заработной платы получают денежное обеспечение. Оно состоит из основных и дополнительных выплат. Есть установленные периоды, когда военнослужащим переводят средства на банковский счет.

Виды и размеры выплаты для военных регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно ему, размер денежного обеспечения колеблется от 6 до 30 тысяч гривен для разных категорий военных.

Минимальные ежемесячные выплаты денежного обеспечения в 2024 году для военных составляют:

  • солдатам – 20 100 гривен,
  • срочникам – 6000 гривен,
  • курсантам военных вузов – 2350 гривен,
  • инструкторам – от 15 000 до 30 000 гривен.

Его размер также зависит от должности, военного звания, квалификации, продолжительности и интенсивности и условий военной службы, а также от надбавок за особенности прохождения службы, режим секретности, ученую, научную степень, почетное или спортивное звание.

А вот постановлением "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" им также предусмотрены вознаграждения в следующих размерах и при следующих условиях:

  • 100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен), а также военнослужащим, которые разминируют в районах ведения боевых действий;
  • 50 тысяч гривен — военнослужащим из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составил 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября;
  • 30 тысяч гривен — военнослужащим, выполняющим боевые задания по разминированию вне районов ведения боевых действий;
  • 70 тысяч гривен — дополнительная доплата за пребывание на передовой в течение месяца.

Когда военные должны получать средства

Как говорится в издании "Фокус", начисление производится в два этапа:

  • аванс – с 5 по 15 число текущего месяца;
  • основная сумма — с 25 числа до начала следующего месяца.

Однако бывают задержки выплат. Это может быть из-за отсутствия средств в бюджете, или же ненадлежаще сформированы запросы на выплату зарплаты воинскими частями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменятся ли правила начисления доплат с 1 сентября для военных за уничтожение вражеской техники.

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#Выплаты #Денежное обеспечение #Выплаты военным