Низкое качество и большой спрос: на сколько подорожал популярный овощ и будут ли расти цены

Стоимость в который раз повысилась

На украинском рынке постоянно колеблются цены на овощи борщового набора. В течение последней недели наблюдалось удорожание картофеля.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, основной причиной роста стоимости является высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей. За неделю цена выросла на 16%, поэтому сейчас картошку можно приобрести по 12-18 гривен за килограмм.

В то же время, положительная тенденция также объясняется нехваткой качественного картофеля в текущем году.

"Как отмечают сами производители, росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля в стране. Напомним, что из-за аномальной засухи в этом году в основных регионах производства урожайность картофеля заметно снизилась. Также, неблагоприятные погодные условия не лучшим образом сказались и на качественных характеристиках картофеля", – говорят аналитики.

Большинство участников рынка не ожидают ослабления торговой активности в ближайшее время.

Кроме того, в настоящее время оптовый ценник на картофель в среднем в 2 раза выше, чем в начале сентября прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли подорожание овощей в Украине зимой.