У некоторых минимальная пенсия составляет более 15 тыс грн: какие суммы получают украинцы

Есть определенная категория украинцев, которые могут получить максимальные 15347 гривен из всех наименьших сумм

В Украине зафиксированы минимальные выплаты для пожилых лиц, размер которых зависит от вида пенсии. У кого-то наименьшая сумма будет составлять 2361 гривны, а кто-то будет получать более 15 тысяч гривен.

Минимальная пенсия в Украине не может быть ниже суммы прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность, как пояснил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, передает "На пенсии". С 1 января 2024 года эта сумма составляет 2361 грн.

"Впрочем, есть пенсионеры, у которых минимальная пенсия может превышать даже 10 тысяч гривен, например, некоторые ветераны войны и чернобыльцы. В целом единых правил начисления пенсий для всех категорий граждан никогда не существовало. До унификации отечественному пенсионному законодательству еще очень далеко, поэтому сегодня сразу существует десятки разных видов малой пенсионной выплаты – в зависимости от вида пенсии, возраста, стажа либо имеющегося статуса" — заметил Коробкин.

Минимальные пенсии в Украине

Наименьшая сумма пенсии по возрасту составляет 2361 гривен, однако лицу также могут быть предусмотрены различные доплаты или надбавки, которые могут увеличить размер.

В то же время 3370 гривен получают:

лица в возрасте от 65 лет и старше, не работающие и страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин;

лица, которым исполнилось 80 лет и старше, страховой стаж которых составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Выплату в 3240 гривен насчитывают:

лицам от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);

лицам в возрасте от 75 до 80 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Начисление 2980 гривен производят:

лицам, которым не исполнилось 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);

лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа.

А вот 2725 гривен принадлежат другим неработающим пенсионерам, а также не имеющим вышеупомянутого стажа.

Минимальная пенсия шахтеров составляет 7083 гривны. Мужчины должны отработать 15 лет, а женщины – не менее 7,5 лет.

Размер минимальной выплаты по потере кормильца зависит от того, кем был кормилец — военный или гражданский.

Поэтому пенсия по потере кормильца гражданского составляет:

2361 гривна – на одного иждивенца (100% прожиточного минимума для нетрудоспособных);

2833,20 гривны – на двух иждивенцев (120% от прожиточного минимума для нетрудоспособных – 2361 х 1,2);

3541,50 гривны – на трех и более (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных – 2361 х 1,5).

Между тем выплата из-за потери кормильца военного начисляется в следующих суммах:

7800 гривен – на одного иждивенца, если военный погиб во время защиты Родины, начиная с 2014 года (если иждивенцев больше, то каждый получит не менее 6100 гривен);

4722 гривны, если причина смерти кормильца другая (два прожиточных минимума для нетрудоспособных – 2361 х 2).

Минимальные пенсии для ветеранов:

4 958 гривен – для участников боевых действий;

8 500 гривен – лицам с инвалидностью в результате войны ІІІ группы;

12 396 гривен – лицам с инвалидностью в результате войны II группы;

15 347 гривен – лицам с инвалидностью в результате войны I группы.

Минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих, не имеющих статуса ветерана войны:

для ІІІ группы минимальная выплата составляет 5409,49 гривны;

для ІІ группы — 5 680,87 гривны;

для I группы – 5 949,31 гривны.

Наименьшие выплаты из-за инвалидности для чернобыльцев:

Для ликвидаторов пенсия не может быть ниже:

8585,08 гривны – ІІІ группа;

11446,77 гривны – ІІ группа;

14308,46 гривны – I группа.

Для других лиц, пострадавших из-за ЧАЭС:

5450,84 гривны – ІІІ группа;

7071,36 гривны – ІІ группа;

8839,20 гривны – I группа.

По словам эксперта, эти суммы указаны на период 2024 года с учетом индексации. В то же время часть начислений зависит от прожиточного минимума, средней зарплаты по Украине или зафиксирована Кабмином.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую денежную помощь могут рассчитывать пожилые лица, имеющие менее 15 лет страхового стажа.