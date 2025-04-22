Син Ердогана нагородив Путіна та підтримав Росію

Спортивний функціонер хоче, щоб росіяни повернулися до міжнародного спорту

Білал Ердоган, голова Всесвітньої конфедерації етноспорту, син президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, виступив за допуск російських спортсменів до міжнародних змагань. Напередодні президент РФ Володимир Путін став лауреатом премії за лідерство Всесвітньої конфедерації етноспорту.

Відповідний коментар Ердогана-молодшого наводить ТАСС. Додамо, що напередодні у Санкт-Петербурзі (РФ) відбувся VII Міжнародний форум етноспорту.

"Якщо спорт дійсно покликаний долати кордони, служити справі миру, то він не повинен бути політизований.

Спортсмени — це молоді люди, які хочуть змагатися, досягати успіху. Недопуск спортсменів до міжнародних змагань із політичних мотивів не сприяє зміцненню миру та взаєморозуміння. Ці спортсмени не мають жодного відношення до політичних причин, з яких їх усувають від участі у змаганнях.

Крім того, немає чітких правил, за якими їх можна виключати. Раптом ми бачимо, як російських спортсменів не допускають, а, наприклад, ізраїльські команди та атлети беруть участь усюди. Це нелогічно. І зовсім несправедливо.

Саме тому подвійні стандарти у спорті шкодять самому спорту, знижують інтерес людей до нього, до розвитку. Конкуренція також страждає.

Я вважаю, що російські спортсмени мають бути на всіх спортивних змаганнях — із прапором, із чесною боротьбою. Спорт не має бути політизований. Політика та спорт – це різні речі", – заявив Білал.

Раніше повідомлялося, що Ахмат Кадиров, син голови Чечні Рамзана Кадирова, став почесним громадянином Грозного. До речі, ще один син Кадирова Адам став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля.