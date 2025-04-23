Келлог не з’явився? Єрмак розповів, як пройшли переговори в Парижі (фото)

Про відсутність спецпредставника не повідомляли

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про проведення 23 квітня у Лондоні чергової зустрічі в межах "коаліції охочих" щодо досягнення справедливого миру в Україні. Участь в ній взяли представники Великої Британії, Франції, Німеччини та України.

У дописі, опублікованому в Телеграм-каналі Єрмака, йдеться про присутність радника прем’єра Великої Британії з питань нацбезпеки Джонатана Пауелла, радника президента Франції Еммануеля Бонна, радника канцлера Німеччини Єнса Пльотнера, міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та самого Єрмака. Проте жодної згадки про спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога у тексті немає, як і його зображення на опублікованих фото із зустрічі.

Раніше від участі в переговорах відмовились відмовилися державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Переговори в Лондоні 23 квітня. Фото: Андрій Єрмак

У своєму зверненні Єрмак зазначив, що зустріч пройшла в резиденції МЗС Великої Британії на запрошення глави відомства Девіда Ламмі та стала продовженням консультацій, що були розпочаті у Парижі. Українська сторона підкреслила відданість мирним ініціативам президента США.

"Ми вдячні партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації — для досягнення головної цілі: справедливого миру для України", – дописав Єрмак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв: державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після відновлення прямих контактів із Москвою Сполучені Штати змогли глибше зрозуміти позицію Росії щодо війни в Україні. Водночас він застеріг, що конфлікт не має військового розв’язання і мир залишиться недосяжним, якщо Москва та Київ не наблизяться у своїх підходах.