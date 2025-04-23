До Житомира ракети не долітають? На матчі Кубка України наплювали на безпеку (відео)
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На гру прийшла величезна кількість уболівальників
У середу, 23 квітня, у Кубку України проходять матчі 1/2 фіналу. В одному з півфіналів "Полісся" приймає "Шахтар".
Зустріч, яка відбувається у Житомирі на центральному стадіоні "Полісся", викликала чималий ажіотаж у місті. На відео з офіційною трансляцією поєдинку видно переповнені трибуни.
У кадр трансляції потрапила основна частина трибун, забита вболівальниками. Помітно, що стадіон практично повний, хоч в Україні у зв’язку з війною діють обмеження.
У мережі зазначили, що на гру в Житомирі прийшла величезна кількість людей. Один із користувачів дорікнув організаторам гри, які дозволили забити трибуни вболівальниками під час війни.
Зазначимо, українським футбольним клубам вищого дивізіону дозволили проводити домашні матчі з уболівальниками, проте на кожному окремому стадіоні було запроваджено максимальний ліміт. На лютий 2024 року "Полісся" могло приймати 1500 фанів за максимальної місткості стадіону у 6500 осіб. Про це говорив директор клубу з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов.
У грудні 2024 року "Полісся" зустрічалося із "Шахтарем" у чемпіонаті України. Тоді на гру з Гірниками прийшло 2 100 шанувальників футболу, а житомирський клуб було покарано штрафом у 10 тисяч грн за недотримання норм регламенту. Наразі, видно, "Полісся" знову буде оштрафовано за нехтування безпекою.
Нагадаємо, першим фіналістом Кубка України стало "Динамо" Київ. До речі, гра "динамівців" проти "Буковини" на стадіоні "Україна" у Львові пройшла з уболівальниками, проте більшість секторів було закрито.