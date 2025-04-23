До Житомира ракети не долітають? На матчі Кубка України наплювали на безпеку (відео)

На гру прийшла величезна кількість уболівальників

У середу, 23 квітня, у Кубку України проходять матчі 1/2 фіналу. В одному з півфіналів "Полісся" приймає "Шахтар".

Зустріч, яка відбувається у Житомирі на центральному стадіоні "Полісся", викликала чималий ажіотаж у місті. На відео з офіційною трансляцією поєдинку видно переповнені трибуни.

У кадр трансляції потрапила основна частина трибун, забита вболівальниками. Помітно, що стадіон практично повний, хоч в Україні у зв’язку з війною діють обмеження.

"Полісся" — "Шахтар" — 1-й тайм

На стадіоні в Житомирі не заповнено лише кілька секторів

У мережі зазначили, що на гру в Житомирі прийшла величезна кількість людей. Один із користувачів дорікнув організаторам гри, які дозволили забити трибуни вболівальниками під час війни.

Зазначимо, українським футбольним клубам вищого дивізіону дозволили проводити домашні матчі з уболівальниками, проте на кожному окремому стадіоні було запроваджено максимальний ліміт. На лютий 2024 року "Полісся" могло приймати 1500 фанів за максимальної місткості стадіону у 6500 осіб. Про це говорив директор клубу з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов.

У грудні 2024 року "Полісся" зустрічалося із "Шахтарем" у чемпіонаті України. Тоді на гру з Гірниками прийшло 2 100 шанувальників футболу, а житомирський клуб було покарано штрафом у 10 тисяч грн за недотримання норм регламенту. Наразі, видно, "Полісся" знову буде оштрафовано за нехтування безпекою.

На матчі "Буковина" - "Динамо" організатори закрили більшість секторів заради безпеки

Нагадаємо, першим фіналістом Кубка України стало "Динамо" Київ. До речі, гра "динамівців" проти "Буковини" на стадіоні "Україна" у Львові пройшла з уболівальниками, проте більшість секторів було закрито.