Діяли агенти РФ? У Польщі провокативно спаплюжили могилу УПА

В'ятрович назвав це "черговою провокацією і знущанням з українськими похованнями у Польщі

Розкопки на території Тернопільщини в селі Пужники незабаром розпочнуть поляки. Але напередодні цього, на могилі вояків УПА в Польщі з'явився провокативний напис.

Про це повідомляють українські громадські діячі та історики. За інформацією від історика Володимира Бірчака, польська сторона тривалий час домагалася дозволу на проведення розкопок на території України, застосовуючи при цьому методи тиску та шантажу в час, коли Україна зосереджена на вирішенні нагальніших проблем.

"За кілька днів поляки розпочнуть розкопки на Тернопільщині у с. Пужники, котрих вони довго добивалися. Ну як добивалися. Шантажували і спекулювали в той час, коли Україна зайнята куди серйознішими справами", — пише Бірчак.

Водночас, за його словами, польська сторона не виконує власних зобов'язань щодо відновлення понищених могил і пам'ятників українців у Польщі. Замість цього, на горі Монастир поблизу села Верхрата на відновленій могилі вояків УПА, які загинули в бою з НКВД, встановлено меморіальну дошку з написом: "Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і вбивства беззбройних поляків, українців та євреїв".

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав це "черговою провокацією і знущанням з українськими похованнями у Польщі".

"Це відповідь на кроки України назустріч в питанні поховань? Щоб переконатися, що ні, мають бути дієві кроки польської влади не лише щодо усунення цієї провокації, але врешті і відновлення надмогильної таблиці у первинному вигляді, яке не відбувається надто довго", — зазначив В'ятрович.

Богдан Червак, голова ОУН, також відреагував на інцидент, вказавши, що могила УПА в Грушовичах неодноразово зазнавала актів вандалізму.

"Не виключаю провокації з боку московської агентури, якою просякнута польська шовіністична спільнота з так званих "кресових організацій'," — припустив Червак.

За його словами, польська сторона мала б "прибрати провокативний напис, встановити напис, якого вимагають українці відповідно до міжнародної польсько-української угоди, та вибачитися".

Польська поліція повідомляє про розслідування інциденту, але українські активісти висловлюють сумніви щодо ефективності таких розслідувань, посилаючись на попередні випадки руйнування українських могил, зокрема у Грушовичах, які залишилися без належної реакції з боку правоохоронних органів Польщі.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща розглядає два шляхи ядерного захисту від Росії. Йдеться і доступ до французької "ядерної парасольки", яку запропонував президент Франції Еммануель Макрон, і про програму ядерного обміну США.