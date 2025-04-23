Росію допустили на Євро з прапором та гімном: Іспанія зробила хід конем

Іспанська влада не пустила в країну близько 90% делегації РФ

Збірна Росії з бодибілдингу не зможе відвідати чемпіонат Європи-2025 в Іспанії у повному складі. Цей турнір мав стати першим із повноцінним поверненням російських бодибілдерів у міжнародний спорт (з прапором та гімном), проте іспанська влада не видає візи російським спортсменам.

Про це повідомляє ТАРС. У підсумку на змагання до Іспанії замість 200 російських атлетів вирушить лише 20. Це ті спортсмени, які вже мали на руках шенгенські візи або хто отримував їх як туристи самостійно.

"Посольство Іспанського королівства відмовило більшості російських спортсменів у візах, попри офіційне запрошення Міжнародної федерації бодибілдингу (IFBB), листи підтримки від мера Санта-Сусанни та від Міністерства закордонних справ РФ за безпосередньої участі Міністерства спорту РФ", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у лютому російські спортсмени отримали офіційне запрошення від Міжнародної федерації бодибілдингу для участі у чемпіонаті Європи. Керівництво IFBB підтвердило, що росіяни зможуть змагатися на цьому турнірі з прапором та гімном своєї країни згідно з рішенням міжнародної федерації від 8 липня 2024 року. Чемпіонат Європи з бодибілдингу та фітнесу пройде з 30 квітня по 5 травня в іспанській Санта-Сусанні.

Нагадаємо, 2023 року Національна Федерація бодибілдингу України оскандалилася збором коштів для спортсмена В’ячеслава Макогона, у якого діагностували рак шлунка. Все б нічого, але 50-річний бодибілдер регулярно відвідував Росію, а також їздив на турніри до бойовиків ДНР під час війни на Донбасі.