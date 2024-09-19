Цены на популярную в Украине ягоду серьезно выросли: что будет дальше

Стоимость товара на рынке и в магазине отличается

На украинском рынке произошло удорожание винограда. Местами цена выросла почти на 40%.

Как рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" в Львове для "Телеграфа", причинами удорожания стали сразу четыре весомых фактора. Среди них есть длительная засуха.

По ее словам, на повышение цен также повлияли:

Низкая закладка урожая;

Война;

Проблемы с логистикой, которые усложнили производство и поставку ягоды из основных регионов, где ее больше собирают — из Одесской, Запорожской и Херсонской области.

"Регионы поставок также претерпели изменения. Из-за военных действий поставки из Бессарабии и юга Украины значительно снизились, тогда как растет значение западных регионов, таких как Прикарпатье и Закарпатье, где виноград продолжает выращиваться и имеет большой потенциал для дальнейшего развития", — объясняет она.

Попович прогнозирует, что в дальнейшем украинцы могут ожидать удешевления, но оно будет незначительным.

Цены на виноград на рынках и магазинах Украины.

Сейчас цена на виноград (темный и белый) на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" составляет 85 гривен за 1 килограмм. В 2023 году темный стоил 65 гривен, а белый — 53 гривны. Удорожание вышло на 30,8% и 37,7% соответственно.

В то же время, согласно данным "Минфин", в сентябре эта ягода в среднем стоит 111,85 гривны за 1 килограмм. Месяцем ранее ее цена составляла 141,64 гривны, то есть на 29,79 гривны выше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярный осенний фрукт дешевеет с конца лета.