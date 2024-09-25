Дві категорії населення отримають грошову допомогу, але є одна умова: де триває реєстрація

Виплата проводитиметься в одному районі

Благодійний фонд Карітас продовжує нараховувати певним категоріям українців грошові допомоги. Наразі реєстрація триває у Криворізькому районі.

Допомога надається в межах проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: зміцнення громад у східних та західних областях України", що реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.

Ця грошова допомога здійснюватиметься для родин ВПО та місцевих жителів, в яких є особи з інвалідністю I та II групи (включно з інвалідністю з дитинства) та які проживають на території Криворізького району. Важливою умовою є наявність документів, що підтверджують соціальну незахищеність.

Подати заяву на виплату можуть мешканці та сім'ї ВПО, що проживають у населених пунктах:

с. Велика Костромка

м. Зеленодольськ

с. Мала Костромка

с. Мар’янське

Реєстрація на допомогу буде за попереднім записом.

Якщо є питання, то можна зателефонувати +380 67 494 0863 або +380 800 336 734.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як трьом категоріям українців можна отримати грошову допомогу.