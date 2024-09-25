Дві категорії населення отримають грошову допомогу, але є одна умова: де триває реєстрація
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Виплата проводитиметься в одному районі
Благодійний фонд Карітас продовжує нараховувати певним категоріям українців грошові допомоги. Наразі реєстрація триває у Криворізькому районі.
Допомога надається в межах проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: зміцнення громад у східних та західних областях України", що реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.
Ця грошова допомога здійснюватиметься для родин ВПО та місцевих жителів, в яких є особи з інвалідністю I та II групи (включно з інвалідністю з дитинства) та які проживають на території Криворізького району. Важливою умовою є наявність документів, що підтверджують соціальну незахищеність.
Подати заяву на виплату можуть мешканці та сім'ї ВПО, що проживають у населених пунктах:
- с. Велика Костромка
- м. Зеленодольськ
- с. Мала Костромка
- с. Мар’янське
Реєстрація на допомогу буде за попереднім записом.
Якщо є питання, то можна зателефонувати +380 67 494 0863 або +380 800 336 734.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як трьом категоріям українців можна отримати грошову допомогу.