"Реал" — "Пачука": прогноз на фінал Міжконтинентального кубка

Фахівці не вірять у мексиканський клуб

У середу, 18 грудня, мадридський "Реал" та мексиканська "Пачука" зіграють у фіналі Міжконтинентального кубка-2024. "Телеграф проведе онлайн-трансляція матчу "Реал" — Пачука".

На думку букмекерів, Вершкові – беззаперечний фаворит зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на фінал Міжконтинентального кубка "Реал" — "Пачука"

Favbet: (перемога "Реала" 1,25 — нічия 6,10 — перемога "Пачуки" 13,00)

William Hill: (1,17 — 5,80 — 13,00)

Поєдинок "Реал" — "Пачука" пройде на стадіоні "Лусаїл Айконік" у Досі (Катар). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

2024 року в Міжконтиненальному кубку брали участь 6 команд — чемпіони клубних турнірів кожної з шести конфедерацій. Іспанський "Реал" починає відразу з фіналу, а ось мексиканській "Пачуці" довелося зіграти два матчі — перемоги над "Ботафого" (Бразилія) та "Аль-Ахлі" (Єгипет). Додамо, що "Реал" потрапив на міжконтинентальний кубок, перемігши італійську "Аталанту" у Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, вже наступного року Клубний чемпіонат світу з футболу вперше пройде у новому форматі із 32 клубами. У грудні 2024 року відбулося жеребкування КЧС-2025.