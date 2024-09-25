Две категории населения получат денежную помощь, но есть одно условие: где идет регистрация
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Выплата будет производиться в одном районе
Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять определенным категориям украинцев денежные помощи. В настоящее время регистрация идет в Криворожском районе.
Помощь оказывается в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: укрепление общин в восточных и западных областях Украины", реализуемое при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Об этом сообщили на странице организации Facebook.
Эта денежная помощь будет осуществляться для семей ВПЛ и местных жителей, в которых есть лица с инвалидностью I и II группы (включая инвалидность с детства) и проживающие на территории Криворожского района. Важным условием является наличие документов, подтверждающих социальную незащищенность.
Подать заявление на выплату могут жители и семьи ВПЛ, проживающие в населенных пунктах:
- с. Большая Костромка
- г. Зеленодольск
- с. Малая Костромка
- с. Марьянское
Регистрация на помощь будет по предварительной записи.
Если есть вопросы, то можно позвонить +380 67 494 0863 или +380 800 336 734.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как трем категориям украинцев можно получить денежную помощь.