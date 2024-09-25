Две категории населения получат денежную помощь, но есть одно условие: где идет регистрация

Выплата будет производиться в одном районе

Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять определенным категориям украинцев денежные помощи. В настоящее время регистрация идет в Криворожском районе.

Помощь оказывается в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: укрепление общин в восточных и западных областях Украины", реализуемое при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Об этом сообщили на странице организации Facebook.

Эта денежная помощь будет осуществляться для семей ВПЛ и местных жителей, в которых есть лица с инвалидностью I и II группы (включая инвалидность с детства) и проживающие на территории Криворожского района. Важным условием является наличие документов, подтверждающих социальную незащищенность.

Подать заявление на выплату могут жители и семьи ВПЛ, проживающие в населенных пунктах:

с. Большая Костромка

г. Зеленодольск

с. Малая Костромка

с. Марьянское

Регистрация на помощь будет по предварительной записи.

Если есть вопросы, то можно позвонить +380 67 494 0863 или +380 800 336 734.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как трем категориям украинцев можно получить денежную помощь.