На аеродромі в Росії згорів винищувач Су-30СМ: чим цей літак особливий

Вартість Су-30СМ може становити кілька десятків доларів

На території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" знищено російський винищувач Су-30СМ із бортовим номером "35". Йдеться про чергову акцію спротиву путінському режиму.

Про це повідомило Головне управління розвідки України. Орієнтовна вартість літака становить близько 50 мільйонів доларів.

Су-30СМ — це російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу стратегічної авіації, а також для наведення, управління та ведення радіолокаційного спостереження. Він є адаптацією експортного варіанта Су-30МКІ для потреб Повітряно-космічних сил Росії.

Літак може нести до шести ракет "повітря–повітря" середньої дальності та використовувати ракети Х-31П і Х-58 для ударів по засобах ППО. Вартість одного борту залежно від комплектації коливається в межах $33–50 млн.

З початку повномасштабного вторгнення Су-30СМ активно використовувався російськими військовими проти України. Українські сили ППО вже знищили щонайменше три таких літаки, зокрема один — 26 лютого 2022 року в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ракети "Калібр" — одну з численних ракет, які російська армія використовує для ударів по території України. Вона здатна маневрувати та пролітати на малій висоті, що ускладнює її перехоплення системами протиповітряної оборони.