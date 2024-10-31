Обеда без них точно не будет: популярные продукты продолжают дорожать

На некоторые товары стоимость заметно изменилась

На украинском рынке с октября должен подорожать хлеб и ценник вырос бы на 5-10%. Прогноз потихоньку сбывается и уже местами цена на товар выросла более 4 гривен.

Меньше всего стоимость изменилась на батон, а больше всего на хлеб ржаной. Об этом говорится в "Минфине".

Цены на хлеб в магазинах

Сейчас хлеб пшеничный нарезка 650 гр стоит в среднем 35,35 гривны. Месяцем ранее стоимость составляла 34,60 гривны. То есть, за месяц она выросла на 0,75 гривны.

В то же время, за хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезка 600 гр нужно отдать в среднем 36,57 гривны. В сентябре ценник составлял 33,81 гривны, то есть был меньше на 2,76 гривны.

В то же время, средний ценник на батон "Батон-Румянец" нарезка 450 гр составляет 28,39 гривны. Средняя цена в сентябре была 28,02 гривны. То есть, за месяц стоимость выросла на 0,37 гривны.

Между тем средняя стоимость ржаного хлеба "Riga Бородиновский" 300 гр сейчас 43,73 гривны, но месяцем ранее была меньше на 4,16 гривны — 39,57 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что цены также не будут стоять на популярную крупу в Украине.