"Динамо" обіграло "Рух" у Кубку України завдяки соло голу Піхальонка (відео)

Київський клуб увійшов до четвірки найкращих

У середу, 2 квітня, київське "Динамо" провело виїзний матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу-2025 проти львівського "Руху". Напередодні до півфіналу турніру пробився донецький "Шахтар", який насилу впорався з "Олександрією" в гостях (1:0).

Зустріч, що проходила у Львові на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:0 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Олександр Піхальонок. Під завісу першого тайму атакувальний хавбек отримав м’яч поблизу центрального кола, пробився до чужого штрафного майданчика, де обманним рухом прибрав захисника, після чого лівою поклав м’яч у кут воріт.

Фінальний поєдинок за Кубок України заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Півфінали орієнтовно пройдуть 23 квітня. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться у четвер, 3 квітня.

Додамо, що кияни досить успішно виступають у чемпіонаті України. Біло-сині не просто лідирують, маючи гандикап у 4 очки над другою "Олександрією", а і йдуть у першості без поразок.