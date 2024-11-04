Салатный овощ подорожал почти на 60 грн за месяц: что будет дальше

Фермеры уже завершают сезон сбора

В Украине продолжают дорожать тепличные огурцы. Основной причиной такой тенденции стало существенное сокращение предложения овоща.

В начале ноября производители продают огурцы от 90 до 115 гривен за килограмм, и цена колеблется в зависимости от качества и объемов партии. За неделю стоимость выросла на 13%, сообщили аналитики проекта EastFruit.

Они объясняют, что сейчас много комбинатов, уже завершивших сезон реализации, а другие предлагают этот овощ небольшими партиями. На цены также повлиял достаточно высокий спрос.

Стоит отметить, что сейчас тепличным комбинатам удается продавать огурцы уже в среднем на 57% дороже, чем в прошлом году. Игроки рынка отметили, что есть вероятность дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Цены на огурцы в магазинах

Согласно данным "Минфина", огурцы сейчас стоят 119,35 гривны. В октябре они были дешевле на 17,72 гривны — 101,63 гривны.

Средняя цена на огурцы гладкие в ноябре составляет 157,70 грн, но в октябре они стоили 100,54 грн. То есть, были дешевле на 57,16 гривны.

Огурцы долгоплодные 1 кг сейчас можно приобрести в среднем за 129,0 гривны. В октябре цена была меньше на 51,42 гривны, то есть 77,58 гривны.

Сейчас магазины предлагают купить колючие огурцы за 164,90 гривны. В октябре ценник составлял 106,38 гривны, то есть был меньше на 58,52 гривны.

В то же время стоимость огурцов короткоплодных сейчас 134,90, а в октябре была 91,53 гривны. То есть разница составляет 43,37 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Украине продолжают расти цены на яйца.