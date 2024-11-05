Коли ціни в Україні перестануть рости: експерт назвав умову

Є фактор, який стимулює здорожчання

На українському ринку продовжують рости ціни на продукти. Серйозне здорожчання деяких товарів може перевищувати семирічний рекорд.

Кандидат економічних наук Іван Ус у коментарі для "Телеграфу" проаналізував, коли в Україні перестануть рости ціни на продукти.

За його словами, будь-яка ціна в ринковій економіці орієнтується на покупця. Якщо він не купує товар вище певного цінника, тобто коли досягнуто порогу, тоді вартість не зростатиме. У такий період продавці мають два виходи — знизити ціну або тримати цінник на високому рівні, однак ймовірність, що населення купить цей товар, буде низькою.

"Все ж таки поки що ми не можемо сказати, що можливості населення зникли й воно не може купувати всю продукцію. Тобто оскільки все ж таки ціни зростають, як на мене, це певна індикація того, що є ще громадяни, які готові витрачати кошти на нові ціни", — пояснює він.

Ус каже, що будь-який громадянин розраховує на свій бюджет, тому він утримається від певного продукту, аніж купить його за суттєво високою ціною.

"Тобто коли там була ціна більш-менш нормальна, наприклад 30 грн за кілограм, хоча воно було і 10 чи 12 на піку, то, в принципі, за 30 я купував. Але коли стало 40, то я вже не купував. Думаю, що є достатньо також людей, які також мають кожну для себе градацію цін і вище якої, я маю на увазі від встановленої максимальної межі, просто не купують товар", — говорить економіст.

Експерт резюмує, що українці не будуть купувати товари за високою ціною, а водночас продавці повинні витрачати кошти на зберігання цієї продукції. Тому коли отака точка настає, то зростання зупиняється і є ймовірність зворотного руху цін. Якщо не вжити заходів, товари почнуть псуватись вже на складах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один популярний салатний овоч здорожчав на майже 60 гривень протягом місяця.