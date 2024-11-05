Когда цены в Украине перестанут расти: эксперт назвал условие

Есть фактор, стимулирующий удорожание

На украинском рынке продолжают расти цены на продукты. Серьезное удорожание некоторых товаров может превышать семилетний рекорд.

Кандидат экономических наук Иван Усс в комментарии для "Телеграфа" проанализировал, когда в Украине перестанут расти цены на продукты.

По его словам, любая цена в рыночной экономике ориентируется на покупателя. Если он не покупает товар выше определенного ценника, то есть когда достигнуто порога, то стоимость не будет расти. В такой период у продавцов есть два выхода — снизить цену или держать ценник на высоком уровне, однако вероятность, что население купит этот товар, будет низкой.

"Все же пока мы не можем сказать, что возможности населения исчезли и оно не может покупать всю продукцию. То есть поскольку все же цены растут, мне кажется, это определенная индикация того, что есть еще граждане, которые готовы тратить средства на новые цены", — объясняет он.

Ус говорит, что любой гражданин рассчитывает на свой бюджет, поэтому он воздержится от определенного продукта, чем купит его по существенно высокой цене.

"То есть когда там была цена более или менее нормальная, например 30 грн за килограмм, хотя оно было и 10 или 12 на пике, то, в принципе, за 30 я покупал. Но когда стало 40, то я уже не покупал. Думаю, что есть достаточно также людей, которые также имеют каждую для себя градацию цен и выше которой, я имею в виду от установленного максимального предела, просто не покупают товар", — говорит экономист.

Эксперт резюмирует, что украинцы не будут покупать товары по высокой цене, а вместе с тем продавцы должны тратить средства на хранение этой продукции. Поэтому когда такая точка наступает, то рост останавливается и есть вероятность обратного движения цен. Если этого не сделать, товары начнут портиться уже на складах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один популярный салатный овощ подорожал почти на 60 гривен в течение месяца.