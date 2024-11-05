В Украине резко выросли цены на яйца: почему это происходит

Заметное удорожание началось в октябре

В Украине в последнее время стремительно растут цены на куриные яйца. За последний месяц их стоимость выросла на 60%.

В пресс-службе АТБ прокомментировали ситуацию, пишет NV Бизнес. Там отметили, что производители аргументируют это повышением цен на корма, энергоносители и прочее.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко объяснил, что для цен на яйца характерна выраженная сезонность, ведь на рынке значительную долю занимают домохозяйства, а именно более 50%. По его словам, увеличение основных производственных затрат, убыточность сектора в весенне-летний период, сезонный фактор толкают цены вверх с наступлением осени.

Карпенко подчеркнул, что яйца промышленного производства обычно самые дешевые в весенне-летний период. Это объясняется увеличением предложения от хозяйств и условиями хранения яиц в жару, что требует высокой оборачиваемости продукции в торговле, что заставляет продавцов снижать отпускные цены. С наступлением осенних холодов тенденция меняется на противоположную и их стоимость двигается вверх.

Карпенко также отметил важность стоимости комбикормов. По его словам, только с начала года фуражная пшеница выросла в цене на 70%, фуражная кукуруза — на 80%, подсолнечный шрот прибавил в цене 60%. А еще почти в два раза возросла стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, добавляет эксперт. Также это касается кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запчастей, упаковочных материалов, которые покупают преимущественно за границей, а значит, за валюту. Увеличились и зарплаты, логистические расходы и дополнительные расходы альтернативных источников энергообеспечения.

Руководитель отраслевой ассоциации подчеркнул, что сезонное сокращение производства касается только частных хозяйств, осенью оно сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой — до 50%. В то же время промышленное производство остается стабильным. По словам эксперта, объемы производимой в этом сегменте продукции вернулись на довоенный уровень, ведь в 2022 году россияне уничтожили некоторые предприятия сектора.

"После начала полномасштабного вторжения был потерян ряд мощностей по производству яиц, который оценивается в 20% от общенационального производства в 2021 году… По оценкам ассоциации, промышленное производство яиц достигло уровня среднемесячного производства в 2021 году", — сказал Карпенко.

Кроме того, по словам эксперта, на формирование цен влияет и спрос конечных потребителей, который тоже может достаточно динамично меняться. При этом он не стал прогнозировать дальнейшую ценовую динамику на этот продукт. Однако, по его наблюдениям, потребительские цены на яйца в сентябре этого года были ниже на 20% от прошлогодних в то же время, а октябрьские цены — на 15% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

Что говорят украинцы

Следует отметить, что в соцсетях граждане Украины выкладывают видео, в которых жалуются на значительные цены на яйца. Так, в Киеве они продаются по цене 60-85 грн за десяток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине зимой ожидаются высокие цены на популярный овощ.