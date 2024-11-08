Этот продукт есть почти у каждого: какой горячий напиток заметно подорожал за месяц

Завтрак становится дороже

Обычно завтрак состоит из яичницы, овощей, хлеба и горячего напитка. Каждый из этих продуктов постепенно растет в цене на украинском рынке и кофе не стал исключением.

Согласно данным "Минфина", подорожание произошло на молоко, сливки и кофе. В то же время сахар, напротив, в течение октября-ноября 2024 года подешевел.

Цены на молоко, сливки, сахар и кофе

Сейчас молоко "Простонаше 1%" можно в среднем приобрести за 46,10 гривны 900 мл. Месяцем ранее стоимость была меньше на 2,77 гривны и составляла 43,33 гривны.

В ноябре молоко "Яготинское 2,6%" 900 мл сейчас продается по среднему ценнику в 47,97 гривны. В октябре он был меньше на 3,68 гривны — 44,29 гривны.

Сливки "Простонаше 10%" 200 мл сейчас продаются в среднем по 28,30 гривны. За месяц они подорожали на 2,23 гривны – 26,07 гривны в октябре.

Средняя цена на кристаллический сахар 1 кг сейчас составляет 35,02 гривны. Это единственный продукт из трех, который на протяжении октября-ноября подешевел. Месяцем ранее стоимость составляла 35,44 гривны, то есть была выше на 0,42 гривны.

Сейчас кофе "Nescafe Gold" 200 гр стоит в среднем 378,85 гривны. Разница цен за октябрь-ноябрь составила 8,98 гривны, ведь месяцем ранее продукт стоил 369,87 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что три популярных безалкогольных напитка выросли в цене за месяц.