Кто из украинцев может увеличить свою пенсию на половину

Какие есть условия для пересчета

В Украине люди могут выйти на пенсию в указанные сроки и при наработанной норме страхового стажа. Однако если выйти на отдых позже, например на 6 лет, то выплата может вырасти более чем на 50%.

Те, кто уже имеет право на пенсию, но хочет дальше работать и получить выплату позже, рассчитывают на оформление увеличенной пенсии с учетом страхового стажа на момент подачи заявления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Итак, если выйти на пенсию позже, основной размер выплаты увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Если лицо не будет оформлять пенсию менее 60 месяцев, то за каждый год она получит надбавку к выплате в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию — 12% (0,5 х 24). Относительно "отсрочки" на 6 лет – основной размер увеличится на 54% (72 месяца х 0,75).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев в 2024 году может выйти на пенсию за выслугу лет.