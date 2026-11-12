Адвокат Кравець оприлюднив меморандум НАБУ і САП із фондом Стерненка і їх зобов’язання

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Адвокат Ростислав Кравець оприлюднив меморандум, який керівники НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко 5 листопада підписали з приватним благодійним фондом "Спільнота Стерненка".

Найцікавіше — які зобов’язання взяли на себе антикорупційні органи:

Пункт 2.1.2. НАБУ і САП поширюватимуть інформацію про фонд, його проєкти та збори пожертв. Тобто фактично популяризуватимуть конкретну приватну благодійну організацію.

Пункти 3.7 і 4.3. Звіти фонду не означають здійснення контролю чи нагляду. САП не бере на себе відповідальності за якість, стан і використання придбаного майна.

Пункт 7.1. Врегулювання розбіжностей між сторонами передбачено на принципах "взаємної вигоди".

Нагадаємо, сама САП підтвердила, що фонд уже отримав за антикорупційними угодами 56,89 млн грн.