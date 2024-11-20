Який український бізнес може отримати значну грошову допомогу: названі умови

Подати заявку можна онлайн

Українським фермерам можуть здійснити додаткові виплати на утримання корів, кіз чи овець. Кошти будуть нараховані з державного бюджету.

Розмір виплати залежить від тварини, яку утримують аграрії — 2 тисячі гривень на козу чи вівцю та 7 тисяч гривень на корову. Про це повідомив Уряд online.

Хто може отримати виплату

Державну виплату на утримання худоби можуть отримати аграрії, що:

мають від 3 до 100 корів;

мають від 5 до 500 голів маточного поголів'я кіз та/або овець.

Для тих, хто тримає корів, виплачуватиметься 7 тисяч гривень на кожну тварину, а для власників кіз та/або овець — 2 тисячі гривень.

Щоб подати заявку необхідно увійти до Державного аграрного реєстру та заповнити там анкету, до якої прикріпити необхідні документи.

Варто наголосити, що подати заявки на допомогу можуть всі аграрії, крім тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях та зонах бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, українці яких областей отримають грошову допомогу на підтримку, запуск та відновлення господарської діяльності.