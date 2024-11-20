Какой украинский бизнес может получить значительную денежную помощь: названы условия
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Подать заявку можно онлайн
Украинским фермерам могут осуществить дополнительные выплаты на содержание коров, коз или овец. Средства будут начислены из государственного бюджета.
Размер выплаты зависит от животного, которое содержится аграрием — 2 тысячи гривен на козу или овцу и 7 тысяч гривен на корову. Об этом сообщило Правительство online.
Кто может получить выплату
Государственную выплату на содержание скота могут получить аграрии, которые:
- имеют от 3 до 100 коров;
- имеют от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и/или овец.
Для тех, кто держит коров, будет выплачиваться 7 тысяч гривен на каждое животное, а для владельцев коз и овец — 2 тысячи гривен.
Чтобы подать заявку, необходимо войти в Государственный аграрный реестр и заполнить там анкету, к которой прикрепить необходимые документы.
Следует отметить, что подать заявки на помощь могут все аграрии, кроме находящихся на временно оккупированных территориях и зонах боевых действий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, украинцы каких областей получат денежную помощь в поддержку, запуск и возобновление хозяйственной деятельности.