Какой украинский бизнес может получить значительную денежную помощь: названы условия

Подать заявку можно онлайн

Украинским фермерам могут осуществить дополнительные выплаты на содержание коров, коз или овец. Средства будут начислены из государственного бюджета.

Размер выплаты зависит от животного, которое содержится аграрием — 2 тысячи гривен на козу или овцу и 7 тысяч гривен на корову. Об этом сообщило Правительство online.

Кто может получить выплату

Государственную выплату на содержание скота могут получить аграрии, которые:

имеют от 3 до 100 коров;

имеют от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и/или овец.

Для тех, кто держит коров, будет выплачиваться 7 тысяч гривен на каждое животное, а для владельцев коз и овец — 2 тысячи гривен.

Чтобы подать заявку, необходимо войти в Государственный аграрный реестр и заполнить там анкету, к которой прикрепить необходимые документы.

Следует отметить, что подать заявки на помощь могут все аграрии, кроме находящихся на временно оккупированных территориях и зонах боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, украинцы каких областей получат денежную помощь в поддержку, запуск и возобновление хозяйственной деятельности.