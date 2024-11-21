Кому из украинцев в 2024 году могут назначить пенсию по потере кормильца

Это предусмотрено законом

В Украине есть разные виды пенсий, в частности по потере кормильца. Такие выплаты предусмотрены для детей, находившихся на содержании кормильца, а также взрослых членов семьи, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать.

Есть пять категорий лиц, считающихся нетрудоспособными членами семьи. Об этом говорится в статье 36 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто принадлежит к нетрудоспособным членам семьи:

другой из супругов, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети младше 18 лет или старше, если им установили инвалидность до достижения 18 лет;

обучающиеся дети – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой из супругов, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет;

усыновленные дети, пасынки и падчерицы, если они не получали алименты от родителей.

Такая пенсия может назначаться в связи с потерей кормильца, если у кормильца к моменту смерти был соответствующий стаж. Его норма должна быть равна стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Однако есть исключения, когда пенсию можно оформить без учета трудового стажа кормильца. Такая возможность есть у родственников, если умерший стал донором органов, погиб при участии в Революции Достоинства или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Какова сумма пенсии в связи с потерей кормильца

Размер выплаты зависит от суммы пенсии по возрасту, которую получал бы умерший.

Пенсия по потере кормильца составляет 50% пенсии по возрасту умершего кормильца для одного нетрудоспособного члена семьи, а также 100% пенсии по возрасту, которая распределяется равными частями между двумя и более нетрудоспособными членами семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где можно проверить информацию о назначении пенсии.