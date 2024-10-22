Від чого залежить розмір пенсії для ФОП та які є умови для нарахування

Вони можуть оформити пенсію за віком

Вихід на пенсію за віком в Україні починається в 60 років, але є також можливість оформити виплати в 63 або 65 років за умови набуття норми страхового стажу. ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.

Аби вийти на пенсію 60 років у 2024 році особі потрібно мати не менше 31 року стажу. Вже з наступного року вимога виросте до 32 років, як інформують у "На пенсії".

Якщо під час своєї підприємницької діяльності особа не сплачувала Єдиний соціальний внесок, то, відповідно, страховий стаж не ріс.

У виданні наголошують, що, в основному, підприємці сплачують мінімальний страховий внесок. Це несе негативні наслідки на коефіцієнт заробітної плати й, відповідно, на загальний розмір пенсії.

Тому ФОПам, які сплачують мінімальні внески, призначають пенсію, яка може бути близька до найнижчої, на яку, своєю чергою, вплине недостатня кількість стажу та невеликий офіційний дохід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні може вийти на дострокову пенсію в 50 чи 55 років.