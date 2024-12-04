Какая опасность подстерегает владельцев карты "Национальный кэшбек"

Об этом публично не заявляют

Если вы решили открыть карту "Национальный кэшбек", чтобы получить кэшбек, так называемую "Тысячу Зеленского" и другие бонусы от государства, то должны знать некоторые важные нюансы, на которые вы автоматически соглашаетесь. Дело в том, что открытие карты означает ваше разрешение банку передавать банковскую тайну. То есть государство получает доступ ко всем вашим счетам.

Об этом предупредил глава Monobank Гороховский на своем Telegram. Также он сказал, что другие банки этого не делают.

В подтверждение Гороховский привел ссылку на договор, который предлагает подписать ПриватБанк. В нем действительно есть подходящий пункт.

"8.7. Подписанием настоящего Заявления Клиент предоставляет разрешение Банка на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну (далее – Разрешение) относительно платежных операций по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем, третьим лицам, определенным в Постановлении КМУ в пределах и в объеме, необходимом для выполнения Постановления КМУ и условий настоящего Договора", — говорится в одном из пунктов.

То есть банк может раскрыть информацию не только по всем вашим имеющимся счетам, но и тем, которые могут быть открыты в будущем. Кому передают данные? "Третьим лицам, определенным в Постановлении КМУ".

Информацию подтвердил нардеп Ярослав Железняк. Правда, он говорит, что эти требования установил Кабмин ко всем банкам, а не только ко "Привату".

"Так вот это часть требования по всем банкам, которая установлена в Порядке, утвержденном Кабмином. Если берете деньги — то и информацию согласились передавать. Ну и я вас уже несколько раз об этом предупреждал", — пишет нардеп.

Ранее "Телеграф" также писал о том, почему власти запретили украинцам покупать еду за национальный кэшбек. Как оказалось, в этом есть своя логика.