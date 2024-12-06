Некоторые пенсионеры рассчитывают на шестимесячную выплату, но есть одно условие

Есть одно важное обстоятельство, при котором ПФУ произведет шестикратное начисление

Для пенсионеров, меняющих свое место жительства, предусмотрено начисление в размере их шестимесячной выплаты.

Порядок такой выплаты регулируется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает Пенсионный фонд. Шестимесячная сумма производится только перед выездом.

Согласно данным, на такое начисление имеют право пожилые лица, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

Чтобы получить ее, заявителю необходимо обратиться в отдел Пенсионного фонда по месту жительства и написать соответствующее заявление. Кроме него, ему нужно подать:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Выплата должна производиться Пенсионным фондом путем зачисления на текущий счет получателя в банке.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как украинцам можно получить пенсию вместо другого человека.