Рус

У Раді пропонують обмежити зарплати топчиновникам: яка сума буде максимальною

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зарплати чиновникам та депутатам будуть обмежені Новина оновлена 17 грудня 2024, 13:17
Зарплати чиновникам та депутатам будуть обмежені. Фото Колаж "Телеграф"

Максимальний розмір зарплати держслужбовців не перевищуватиме 100 тисяч гривень

У Верховній Раді України розглядають законопроєкт, який передбачає зміни в системі оплати праці держслужбовців. Документ пропонує встановити максимальний розмір зарплати для посадовців.

Якщо документ ухвалять, то максимальні зарплати не перевищуватимуть 100 тисяч гривень на місяць. Відповідні положення прописані у Пояснювальній записці до законопроєкту 12316 від 13.12.2024.

Ключова мета законопроєкту – перерозподіл бюджетних коштів на потреби сектору безпеки та оборони в умовах воєнного стану. Автори документа наголошують на необхідності забезпечення соціальної справедливості та підтримки військовослужбовців.

Обмеження торкнеться широкого кола державних службовців, зокрема:

  • народних депутатів;
  • членів Кабінету Міністрів;
  • працівників Офісу Президента;
  • суддів;
  • прокурорів;
  • працівників Національного банку;
  • керівників державних підприємств.

Важливо зазначити, що встановлена планка не поширюється на військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

"Тимчасово, на період дії воєнного стану, заробітна плата працівників бюджетних установ нараховуватиметься у сумі, що не перевищує 100 тисяч гривень на місяць", – ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Станом на сьогодні законопроєкт перебуває на розгляді комітету у Верховній Раді.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що позафракційні нардепи хочуть отримати більше прав. У ВР зареєстрували відповідний законопроєкт.

Теги:
#ВР #Зарплата #Зарплата бюджетникам #ВР України #Депутати