Превысит ли курс доллара 42 гривны в Украине в конце года

В конце 2024 года банкир прогнозирует, что доллар может подорожать до 42,2 гривен

На валютном украинском рынке курс доллара уже превысил отметку в 42 гривны. Банкир спрогнозировал, что до конца 2024 года курс не опустится ниже этого уровня.

К концу текущего года курс доллара, вероятно, будет на уровне 42,2 гривны. Об этом сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицин в комментарии для "OBOZ.UA".

Основная стратегия Национального банка по возврату инфляции до целевого уровня осталась неизменной, как говорит Печерицин. По его словам, курсовая политика является лишь вспомогательным инструментом поддержки этой стратегии.

Поэтому, если возможно постепенно и контролируемо обесценить гривну и этот процесс не помешает достижению основной цели, то он может быть реализован для создания основных предпосылок, чтобы улучшить дисбаланс платежного баланса.

"Учитывая это, мы сохраняем наш прогноз относительно курса гривна/доллар на уровне 42,2 грн/долл. на конец года", — спрогнозировал директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

Курс доллара в Украине по состоянию на 25 декабря

По данным портала "Минфин", в среду, 25 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,75 грн (покупка) и 42,35 (продажа). Наличный курс — 42,15 (покупка) и 42,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,9875 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли курс доллара в конце следующего года в Украине достичь 48 гривен. Таким прогнозом поделился кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.