Боголюбов и Тигипко сыграли с государством в "наперстки", потерян актив стоимостью 15 млрд — Мартынов

Бывший совладелец "ПриватБанка" высказался о продаже порта "Бориваж"

Экс-совладелец "ПриватБанка" Алексей Мартынов сравнил продажу порта "Бориваж" по заниженной стоимости с мошеннической игрой в наперстки. Об этом бизнесмен заявил в сообщении в своих соцсетях.

На днях "ПриватБанк", несмотря на судебный запрет и уголовное дело, по самой низкой цене продал кредиты ООО "Бориваж" компании, связанной с Сергеем Тигипко.

"Крутил наперстки Боголюбов, роль подставного игрока сыграл Тигипко — он демонстративно "проиграл" 2 млрд, а "обманутым дураком" оказалось государство", — заявил Мартынов.

Часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 миллионов гривен, продали за 2 млрд грн. Сама стоимость залогового актива, по данным экспертов, оценивается в 15 млрд гривен.

"Видимо, НАБУ сможет разобраться, кто выполнил это грязное дело со стороны чиновников Национального банка, прокуратуры и полиции", — заявил бизнесмен.