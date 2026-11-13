Не викидайте порожні пляшки: як вони врятують взимку любителів рослин

У сонячний день укриття потребує провітрювання, щоб рослина не перегрілася

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Відрізаною нижньою частиною прозорої пластикової пляшки накривають молоді рослини зрізом до землі. Такий ковпак захищає паростки від холодного вітру й допомагає зберегти тепло під час похолодання. Його можна використовувати і в квартирі – над розсадою в горщику.

Як підготувати пляшку для укриття рослин на грядці чи підвіконні, розповідає "Телеграф". Розмір добирають так, щоб усередині залишався простір для росту, а листя не торкалося пластикових стінок.

Пляшку вимийте й зніміть етикетку, яка затулятиме світло. Обережно відріжте нижню частину разом із дном, залишивши достатню висоту для паростка. Накрийте рослину та трохи заглибте зрізаний край у ґрунт, щоб ковпак тримався на місці. Після розрізання пластик буває гострим, тому працюйте обережно.

У квартирі пластиковим ковпаком доцільно накривати рослини, яким потрібна підвищена вологість: наприклад, у тропічних кімнатних рослин потреба у вологості залежить від виду, а тонколисті зазвичай потребують її більше, ніж рослини з товстим восковим листям. Залишайте кришку трохи прочиненою або регулярно піднімайте її для провітрювання: якщо з’явився конденсат, укриття потрібно відкрити, адже надмірна вологість може спричинити загнивання насіння.

Пластиковий ковпак може сильно нагріватися, тому в сонячні дні його варто піднімати або знімати, а для вентиляції можна залишити невеликий отвір.

У квартирі пластиковий ковпак допомагає підтримувати вологість навколо молодої рослини Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На грядці в теплий сонячний день укриття також піднімайте або знімайте. Для поливу тимчасово прибирайте його й зволожуйте ґрунт за потреби, не допускаючи перезволоження. Коли рослина підросте й їй стане тісно, зніміть ковпак або замініть більшим.

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