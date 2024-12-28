У Росії назвали найкращого спортсмена року: вибір розсмішив усіх

Призначений Путіним міністр назвав главу Кремля найкращим спортсменом року в Росії

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов назвав президента Росії Володимира Путіна спортсменом року. До речі, нещодавно чиновник, який відомий через походи у лазню з Жириновським, очолив увесь російський спорт.

Відповідну заяву Дегтярьова наводить Р-Спорт. Михайло заявляє, що Путін зробив дуже багато для російського спорту, схоже, забувши, що саме через дії президента РФ практично весь російський спорт перебуває в міжнародній ізоляції.

"Володимир Володимирович Путін — спортсмен року в Росії, він наш головний тренер. Тому що стільки, скільки він зробив для спорту, ніхто не зробив. І не зробить, я впевнений.

Тому, звичайно, я вболіваю за всіх наших спортсменів і тішуся їхніми перемогами. І робитиму все, щоб якомога більше наших атлетів перемагали й служили дороговказом для мільйонів хлопчаків і дівчаток у нашій країні", – сказав Дегтярьов.

У мережі лише посміялися зі слів Дегтярьова. Користувачі розуміють, що міністр робить все, щоб догодити господареві.

Зазначимо, Дегтярьов славиться своїми дивними заявами. Наприклад, саме він запропонував зробити зруйнований війною Донбас центром туризму. Крім того, він публічно зізнався, що вдарив маленького сина, який не хотів займатися карате. Також Михайло придумав Путіну нове прізвисько.