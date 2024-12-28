"Похорон важкої атлетики України": у збірній пролунав скандал через втручання "олігарха"

Тренер розповів про проблеми у цьому виді спорту

Після великого скандалу в українській спортивній гімнастиці пролунав ще один — цього разу у вітчизняній важкій атлетиці. Міністерство молоді та спорту доручило призначити головним тренером жіночої збірної України з важкої атлетики любителя "російського миру" Олега Полякова, попри рекомендації Конкурсної комісії міністерства.

Про це у Facebook повідомив заслужений тренер України з важкої атлетики Анатолій Орлов. За його словами, кандидатуру Полякова просуває президент Федерації важкої атлетики України, засновник "Епіцентру" Олександр Герега.

За словами Орлова, Поляков працював в окупованому Криму та є любителем "російського миру". Анатолій зазначив, що тепер національна команда проводитиме навчально-тренувальні збори на базах олігарха.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на ситуацію.

"Рішення наразі не укладене і як будь-яке призначення воно передбачає спеціальну перевірку кандидатів, ми чекаємо на висновки від компетентних служб. Усі призначення будуть відбуватися тільки після їх висновку, так у нас завжди відбувається, це по-перше. По-друге, кандидат був рекомендований федерацією, моя позиція, як вже неодноразово я підкреслював, спиратися на думку саме профільної організації, яка несе відповідальність за спортивний результат.

Якщо вони (кандидати) працювали на окупанта у тимчасово окупованому Криму, то обіймати такі посади вони безумовно не можуть", — цитує Бідного "Чемпіон".

Нагадаємо, на початку грудня з’явилася інформація про те, що український гімнаст Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачова можуть змінити спортивне громадянство. Горбачова підтвердила цей намір спортсмена і додала, що розмовляла на цю тему з президентом Федерації та головним тренером команди. Ірина пообіцяла прояснити ситуацію наприкінці 2024 року. До речі, віцепрезидент Української федерації гімнастики Стелла Захарова назвала демарш Ковтуна "зрадою".