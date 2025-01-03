"Питання відсотка втомлених": Зеленський заявив про істотне падіння кількості випадків СЗЧ

Стільки випадків СЗЧ цього року сталося тому, що військові втомилися від тривалої війни

В Україні з початку осені 2024 року істотно впала кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями. При цьому загалом у 2024 році кількість випадків СЗЧ збільшилася у порівнянні з минулими роками.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке він дав Національному телемарафону. Президент пов'язав збільшення випадків СЗЧ із тим, що військові втомилися від тривалої війни.

"Самовільне залишення частин у 2024 році збільшилося, але з вересня-жовтня воно зменшилося. Це факт. Довга війна — це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються. Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії", – зазначив він.

Зеленський додав, що у таких випадках потрібне збільшення ротацій. Але зараз це неможливо, оскільки не вистачає резервів. А резервів не вистачає, оскільки немає чим їх спорядити.

"Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Тому що не все доїхало, щоб укомплектувати резерви", – резюмував він.

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року набув чинності закон "Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців".

Його положення, зокрема, передбачають, що військовослужбовцям, що вперше здійснили СЗЧ або дезертирували, і згодом висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. При цьому дія закону розповсюджується лише на тих військовослужбовців, які повернуться до 1 січня 2025 року. Чи буде продовжено цей термін – наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ. Командування ЗСУ розраховує на подальше покращення ситуації.