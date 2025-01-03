Підклав свиню: чому підтвердження перемоги Трампа може затриматися та до чого тут Майк Джонсон

Джонсон ризикує втратити свою посаду навіть попри те, що його підтримує Трамп

В США 6 січня Конгрес має офіційно підтвердити перемогу новообраного президента Дональда Трампа на президентських виборах. Проте процес може затриматися через спікера Майка Джонсона – який ніяк не може підтвердити своє переобрання.

Про це повідомляє CNN. Голосування за спікера Палати представників має відбутися 3 січня, проте Джонсон не має необхідної підтримки серед однопартійців, не кажучи вже про табір демократів. Голосування проти Джонсона може відстрочити визнання перемоги Трампа.

Проблема в тому, що раніше Конгрес США ніколи не намагався підтвердити перемогу кандидата на президентських виборах, якщо у Палаті представників немає спікера. Що може статися в цьому випадку, як піде процес та чи піде взагалі – не можуть сказати навіть високопоставлені республіканці.

Джонсон ризикує втратити свою посаду навіть попри те, що Трамп публічно заявив, що сподівається на переобрання Джонсона – що можна трактувати, як пряму команду республіканцям у Конгресі. Проте Джонсону для збереження посади потрібно 218 голосів, а більшість у республіканців в Палаті не така вже й велика. Достатньо тільки двом конгресменам від Республіканської партії проголосувати не за Джонсона, і він "вилетить", що точно призведе до додаткових турів голосування – які, своєю чергою, можуть призвести до ще однієї багатоденної затяжної боротьби в парламенті.

"Виступ проти Джонсона зараз послаблює Республіканську партію і підсилює Хакіма Джеффріса. Це також ставить під загрозу сертифікацію колегії вибірників, заплановану на 6 січня. Ці хлопці служать "п'ятою колоною" для демократів", – сказав виданню республіканець Дон Бекон, коментуючи ситуацію.

Окрім затягувань з підтвердженням перемоги Трампа провал голосування за спікера може мати куди важчі наслідки. Палата представників не може проводити будь-яких офіційних справ без спікера: це означає, що робота органу буде фактично заблокована.

Нагадаємо, американська влада розслідує вибух автомобіля Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі біля готелю Trump International Hotel, як потенційний акт терору. Вони також встановлюють, чи він має якийсь зв’язок з інцидентом у Новому Орлеані, де автомобіль в’їхав у натовп, коли ті святкували Новий рік.