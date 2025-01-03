Новорічний "БонусПлюс"? Суддя з Одеси підняв собі пенсію до 329 тис. грн на місяць

Рішення було видане у 2025 році

Наприкінці 2024 року суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду В'ячеслав Потапчук отримав новорічний подарунок у вигляді підвищення своєї пенсії (довічного грошового утримання) до 329 тис. грн на місяць. До суду з вимогою зобов'язати Пенсійний фонд підвищити виплату він звернувся ще кілька місяців тому, але рішення отримав в останній день минулого року.

Рішення Одеського окружного адміністративного суду опубліковано 2 січня 2025-го (справа 420/33859/24). Варто зазначити, що суддя, на відміну від звичайного українця, має право отримувати на пенсії виплату, розмір якої становить певний відсоток від зарплати на тій посаді, яку він обіймав. У випадку з Потапчуком це аж 94%.

У січні 2024-го зарплати суддів підвищили через зростання прожиткового мінімуму, тому Потапчук взяв довідку про новий розмір зарплати та пішов у Пенсійний фонд з цією довідкою вимагати перерахувати свою виплату. При тому оновлена зарплата становить 350 112 грн (посадовий оклад – 189 250 грн, доплата за вислугу років – 151 400 грн (80 %), доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, – 9462 грн).

Справа розглядалася в Київському обласному управлінні Пенсійного фонду. Органи влади розглянули заяву пенсіонера і відмовили у збільшенні виплати. Тому пан Потапчук звернувся до суду.

"Позивач вважає, що відмова Головного управління Пенсійного фонду Київської області у перерахунку прожиткового мінімуму позивача є незаконною", — йдеться у позовній заяві.

Суд взяв до уваги цей аргумент і напередодні Нового року підвищив судді пенсію до 350 112,5 грн, або 94% від перерахованої зарплати. Це означає, що судді у відставці отримуватимуть 329 105,7 грн на місяць.

Зазначимо, що з 1 січня 2024 року середній розмір пенсії суддів в Україні збільшився з 99 837 грн до 106 057 грн (середня виплата). Це означає, що судді, які встигли відпочити цього року, отримали приблизно на 62 000 грн більше порівняно з вереснем.

Середня виплата для українців, які вийшли у відставку на загальних підставах, становить 5,6 тис. грн. Однак на практиці більшість (6,4 мільйона з 10,3 мільйона пенсіонерів) отримують 5 тисяч гривень на місяць. Це нижче реального рівня життя.

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