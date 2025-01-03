У Києві в готелі застрелили чоловіка: підозру отримали ще троє людей (фото)

Фігурантам загрожує до 4 років позбавлення волі

Столичні прокурори повідомили про підозру у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту, який переріс у стрілянину зі смертельними наслідками. Сам інцидент стався у листопаді 2024 року у київському готелі Sky Loft.

Фігурантами справи виявилися двоє друзів загиблого чоловіка та ще один відвідувач закладу. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами справи, того фатального вечора 28-річний та 31-річний мешканці Одеської області з хуліганських спонукань почали завдавати ударів іншому чоловікові, який відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ці хлопці виявились друзями чоловіка, який був застрелений у готелі Sky Loft.

Окрім цього 23-річний киянин також втрутився у бійку і несподівано завдав військовослужбовцю один удар кулаком у щелепу, внаслідок чого чоловік упав на підлогу та знепритомнів.

Всім фігурантам справи повідомлено про підозру у хуліганстві. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років. Розслідування по цій справі триває.

Нагадаємо, 23 листопада у ресторані готелю Sky Loft у Києві сталася сутичка між двома компаніями чоловіків, яка переросла у стрілянину.

Загиблим виявився одеський підприємець Олександр Каназірський. При собі у нього знайшли посвідчення співробітника місцевої муніципальної варти, а також вогнепальну зброю.

Стрілком же виявився спортсмен із Запоріжжя Дмитро Рашевський, на прізвисько "Рашик". Він раніше "засвітився" у низці кримінальних справ — його підозрюють у вимаганні, викраденні, розбої, пограбуванні, викраденні транспортного засобу.

Відомо, що Рашевський служить у штурмовій бригаді ЗСУ, має УБД. Наступного дня після інциденту він добровільно здався поліції та зараз перебуває під вартою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік розстріляв охоронця парковки через зауваження. Агресивний чоловік здійснив близько п’яти пострілів у його бік. Потерпілий отримав поранення грудної клітки, живота та ноги. Його на "швидкій" доправили до лікарні.