Где и как пенсионеру можно узнать статус назначения выплаты

Чтобы получить информацию о назначении пенсии, пожилому лицу необходимо зайти на портал ПФУ

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет при условии достаточного количества страхового стажа. Оформить и узнать статус выплаты можно, обратившись в Пенсионный фонд или на портале электронных услуг.

Если лицо будет узнавать статус пенсии в электронном формате, то ему необходимо авторизоваться на портале ПФУ. Это объяснили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Информация о том, на каком этапе назначения сейчас есть пенсия, доступна только пенсионерам.

Чтобы получить такие данные, украинцу нужно сделать несколько шагов:

авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;

в левом боковом меню выберите раздел Моя пенсия.

Помимо статуса оформленной пенсии, пожилому лицу будет доступна следующая информация:

данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);

протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;

электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).

Ранее Телеграф писал о том, какие изменения ожидаются с пенсионными выплатами в Украине в 2025 году.