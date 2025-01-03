Где и как пенсионеру можно узнать статус назначения выплаты
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Чтобы получить информацию о назначении пенсии, пожилому лицу необходимо зайти на портал ПФУ
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет при условии достаточного количества страхового стажа. Оформить и узнать статус выплаты можно, обратившись в Пенсионный фонд или на портале электронных услуг.
Если лицо будет узнавать статус пенсии в электронном формате, то ему необходимо авторизоваться на портале ПФУ. Это объяснили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
Информация о том, на каком этапе назначения сейчас есть пенсия, доступна только пенсионерам.
Чтобы получить такие данные, украинцу нужно сделать несколько шагов:
- авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;
- в левом боковом меню выберите раздел Моя пенсия.
Помимо статуса оформленной пенсии, пожилому лицу будет доступна следующая информация:
- данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
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