Це буде кінець для США: Зеленський пояснив, чим небезпечна перемога Росії в Україні

Зеленський попередив, що перемога Росії стане початком кінця для США, як лідера світу

Перемога російського режиму у війні проти України неприйнятна не тільки для України, але й для всього насправді цивілізованого світу. Окрім цього, перемога Росії знищить авторитет США, як глобального лідера.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у другій частині інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро. Зеленський зазначив, що апетити російського правителя Володимира Путіна тільки зростатимуть. Якщо його не зупинити в Україні, він спробує розширити агресію на інші країни Європи.

"Ми боремося за своє існування, але для Заходу це не лише наша війна – це і ваші потенційні загрози. Чому ви повинні ризикувати через дії неадекватного лідера?", – поцікавився президент України, не уточнюючи, якого саме неадекватного лідера він має на увазі.

Зеленський додав, що успіх Путіна в Україні дасть надію іншим авторитарним лідерам, які давно перебувають при владі. Вони можуть відчути вседозволеність та спробувати почати нові війни. Це стане кінцем системи світового порядку та кінцем для США, як для глобального лідера.

"Якщо Путін переможе – це означатиме поразку США як країни, що веде за собою світ. Це відіб’ється на доларі, вашій економіці, цінах на енергоносії й загальній стабільності", – резюмував президент України.

Нагадаємо, що у своєму новому інтерв'ю Трамп заявив, що задля укладення миру з Росією Україна має погодиться на певні поступки. Зокрема, що Крим залишиться російським, а Україна не вступить у НАТО. На думку Трампа, якби Київ "не заговорив" про членство в Альянсі повномасштабного вторгнення взагалі б не було.

Після цього в Україні відреагували на заяви Трампа та назвали три принципові позиції. Україна ніколи не визнає будь-які свої території російськими, Україна не погодиться на обмеження армії, Україна не дозволить будь-якій третій країні накладати вето на її вступ до ЄС та НАТО. Те ж саме спеціально для Трампа під час спілкування із журналістами повторив президент Зеленський: за його словами, Україна не може відмовитися від окупованих територій, а вступ України до НАТО залежить не від бажань Кремля.