Хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року

Призовників до 25 років не мобілізують

У квітні 2025 року в Україні на військовий облік мають стати всі хлопці, яким виповнилося або буде в цьому році 17 років. Це стосується як школярів, так і тих, хто вже завершив навчання.

Якщо хлопець ще навчається у школі, про постановку на облік повинні повідомити безпосередньо у навчальному закладі. Про це йдеться у матеріалі NV.

Якщо ж він не є учнем школи, відповідальність за інформування покладається на:

голів сільських, селищних та міських рад;

керівників установ та організацій;

голів ОСББ або житлових будинків.

Чи означає це мобілізацію

Не варто плутати постановку на облік з мобілізацією. За українським законодавством, мобілізувати можуть лише з 25 років. До цього моменту всі дані про призовника зберігаються в реєстрі "Оберіг".

Отже, навіть якщо юнак став на облік у квітні 2025 року, це не означає негайний призов до війська. Проте важливо виконати вимоги закону та вчасно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у зазначений день.

Варто зазначити, у разі якщо школяр не потрапив до військкомату разом з однокласниками, він зобов’язаний звернутися самостійно та не пізніше встановленого терміну. Якщо повістка не прийшла додому, варто уточнити інформацію у навчальному закладі або місцевій раді.

Нагадуємо, строкову службу у 2025 році замінить базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона стане обов'язковою для більшості громадян призовного віку, зокрема для студентів вищих навчальних закладів.

Під час базової підготовки навчають:

поводження зі зброєю та її застосування;

дії на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості);

надання домедичної допомоги;

надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги;

поводження з саморобними вибуховими пристроями;

дотримання норм міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни.

Якщо студент не складе іспит з базової підготовки або отримає незадовільну оцінку, його можуть відрахувати з вишу. Це означає, що без успішного завершення БЗВП подальше навчання у ЗВО буде неможливим.

Раніше "Телеграф" писав, як стати на облік у ТЦК та які документи для цього потрібні. Якщо чоловік зареєстрував нове місце проживання, за певний термін має з'явитися у військкоматі.