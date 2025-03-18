Хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року
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Призовників до 25 років не мобілізують
У квітні 2025 року в Україні на військовий облік мають стати всі хлопці, яким виповнилося або буде в цьому році 17 років. Це стосується як школярів, так і тих, хто вже завершив навчання.
Якщо хлопець ще навчається у школі, про постановку на облік повинні повідомити безпосередньо у навчальному закладі. Про це йдеться у матеріалі NV.
Якщо ж він не є учнем школи, відповідальність за інформування покладається на:
- голів сільських, селищних та міських рад;
- керівників установ та організацій;
- голів ОСББ або житлових будинків.
Чи означає це мобілізацію
Не варто плутати постановку на облік з мобілізацією. За українським законодавством, мобілізувати можуть лише з 25 років. До цього моменту всі дані про призовника зберігаються в реєстрі "Оберіг".
Отже, навіть якщо юнак став на облік у квітні 2025 року, це не означає негайний призов до війська. Проте важливо виконати вимоги закону та вчасно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у зазначений день.
Варто зазначити, у разі якщо школяр не потрапив до військкомату разом з однокласниками, він зобов’язаний звернутися самостійно та не пізніше встановленого терміну. Якщо повістка не прийшла додому, варто уточнити інформацію у навчальному закладі або місцевій раді.
Нагадуємо, строкову службу у 2025 році замінить базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона стане обов'язковою для більшості громадян призовного віку, зокрема для студентів вищих навчальних закладів.
Під час базової підготовки навчають:
- поводження зі зброєю та її застосування;
- дії на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості);
- надання домедичної допомоги;
- надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги;
- поводження з саморобними вибуховими пристроями;
- дотримання норм міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни.
Якщо студент не складе іспит з базової підготовки або отримає незадовільну оцінку, його можуть відрахувати з вишу. Це означає, що без успішного завершення БЗВП подальше навчання у ЗВО буде неможливим.
Раніше "Телеграф" писав, як стати на облік у ТЦК та які документи для цього потрібні. Якщо чоловік зареєстрував нове місце проживання, за певний термін має з'явитися у військкоматі.