"Близькі до домовленості": Трамп прилетів у Рим та зробив заяву про мирні переговори щодо України

Трамп заявив, що потрібна "зустріч на найвищому рівні", щоб укласти "мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп вже прилетів до Риму, щоб взяти участь у заходах з похорону Папи Римського Франциска. Він заявив, що планується зустріч з представниками України та Росії щодо припинення війни, та що значна кількість "ключових пунктів" так званої "мирної угоди" вже нібито була погоджена.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social. За його словами, Київ та Москва нібито "дуже близькі до домовленості" щодо миру; тепер потрібна зустріч "на найвищому рівні", щоб нарешті у війні можна було "поставити крапку".

"Більшість ключових пунктів уже погоджено… Ми будемо там, де буде потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну", – написав він, додавши, що обом сторонам потрібно "припинити кровопролиття зараз".

Втім, західні ЗМІ мають з цього приводу іншу думку. За їхніми даними, Україна та США мають дуже серйозні розбіжності щодо умов так званої "мирної угоди" з Росією: пункти, які намагається просувати президент Дональд Трамп, неприйнятні для Києва. Насамперед це питання визнання контролю російського режиму над Кримом та безпекові гарантії для України.

Навіть в США на лояльному Білому дому телеканалі експерти заявили, що оптимізм президента щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями, просто недоречний. Все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а російський правитель Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.

На це накладається той нюанс, що в Білому домі дуже хочуть завершити війну в Україні за перші 100 днів президентства Трампа – щоб показати хоч якусь "перемогу". А сам американський лідер вже скаржиться власному оточенню, що припинення війни виявилося складнішим, ніж він очікував.