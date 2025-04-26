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"Близькі до домовленості": Трамп прилетів у Рим та зробив заяву про мирні переговори щодо України

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Трамп вважає, що "мирну угоду" скоро укладуть Новина оновлена 26 квітня 2025, 04:12
Трамп вважає, що "мирну угоду" скоро укладуть

Трамп заявив, що потрібна "зустріч на найвищому рівні", щоб укласти "мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп вже прилетів до Риму, щоб взяти участь у заходах з похорону Папи Римського Франциска. Він заявив, що планується зустріч з представниками України та Росії щодо припинення війни, та що значна кількість "ключових пунктів" так званої "мирної угоди" вже нібито була погоджена.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social. За його словами, Київ та Москва нібито "дуже близькі до домовленості" щодо миру; тепер потрібна зустріч "на найвищому рівні", щоб нарешті у війні можна було "поставити крапку".

"Більшість ключових пунктів уже погоджено… Ми будемо там, де буде потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну", – написав він, додавши, що обом сторонам потрібно "припинити кровопролиття зараз".

Втім, західні ЗМІ мають з цього приводу іншу думку. За їхніми даними, Україна та США мають дуже серйозні розбіжності щодо умов так званої "мирної угоди" з Росією: пункти, які намагається просувати президент Дональд Трамп, неприйнятні для Києва. Насамперед це питання визнання контролю російського режиму над Кримом та безпекові гарантії для України.

Навіть в США на лояльному Білому дому телеканалі експерти заявили, що оптимізм президента щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями, просто недоречний. Все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а російський правитель Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.

На це накладається той нюанс, що в Білому домі дуже хочуть завершити війну в Україні за перші 100 днів президентства Трампа – щоб показати хоч якусь "перемогу". А сам американський лідер вже скаржиться власному оточенню, що припинення війни виявилося складнішим, ніж він очікував.

Теги:
#Україна #США #Росія #Дональд Трамп #Мирні переговори