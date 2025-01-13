Штрудель уже и не такой дешевый: главный ингредиент для него бьет ценовые рекорды

Стоимость яблок в 2025 году выше на 61%, чем в 2024 году и сейчас она начала расти из-за повышенного спроса

На украинском рынке стоимость яблок начала расти и сейчас она побила 8-летний рекорд. Аналитики связывают это с повышением спроса на качественный товар со стороны покупателей.

Сейчас качественное яблоко из производств Украины поступает по цене 25-32 гривны, что на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их словам, сейчас предложение качественного товара ограничено, что негативно влияет на стоимость. Кроме того, многие садоводы продают товар, качество которого начало ухудшаться вследствие длительного хранения. В то же время качественное яблоко традиционно отправляется на экспорт, а некоторые садоводы планируют продавать его не раньше весны.

Аналитики отмечают, что сейчас яблоки стоят на 61% дороже, если сравнивать с прошлым годом.

Цены на яблоко в магазинах

Согласно данным "Минфина", в настоящее время яблоки украинские стоят 34,63 гривны (в среднем). Месяцем ранее стоимость составляла 34,25 гривны, то есть была ниже на 0,38 гривны.

Что касается яблок "Айдаред", то их цена за месяц не изменилась — 37,70 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине может подорожать шоколад.