Від банківської таємниці хочуть відмовитись: у Мінфіні пояснили чому

Міністр розповів, що не так із банківською таємницею в Україні

У Міністерстві фінансів виступили за розкриття банківської таємниці українців для податківців. Там вважають, що її збереження "вигідне лише зловмисникам".

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Його слова наводить "Цензор.НЕТ".

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість та відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не повинні боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чого нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв та злочинців", — сказав він.

При цьому він додав, що може зрозуміти недовіру українців до цього нововведення, оскільки не знає, як правоохоронці використовуватимуть цю інформацію.

Марченко додав, що пом’якшення банківської таємниці є однією з умов для вступу до ЄС, а тому рано чи пізно відповідну ініціативу буде ухвалено. Однак, можливо, що доступ до даних українців отримають лише фіскальні органи, а не всі правоохоронці. Винятком може бути хіба що рішення суду.

При цьому міністр додав, що конкретний податківець не матиме доступу до фінансових даних конкретної людини, а скоріше отримає набір цифр. Їхню увагу ж буде переважно привертати ситуації, коли "на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим".

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року парламент намагався проголосувати законопроєкт щодо пом’якшення банківської таємниці та надання інформації фінустановами на запит Нацполіції, але зрештою правки не були прийняті у другому читанні.

При цьому ця норма є однією з вимог для вступу до ЄС, яка вимагає від членів прозорості. Зокрема всі країни зобов’язані слідувати директиві DAC7, яка зводиться до автоматичного обміну даними про банківські рахунки, доходи та активи. Перед вступом реформувати законодавство доводилося Хорватії, Румунії та Болгарії, а гармонізувати законодавство з нормами ЄС також вирішили країни на кшталт Швейцарії, Люксембургу та Австрії, які не перебувають у блоці.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що один із популярних банків дозволив українцям за необхідності знімати готівку не лише в Україні, а й за кордоном.