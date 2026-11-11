Більше жодних брудних швів: що приходить на зміну кухонній плитці

Перед замовленням панелі важливо врахувати тип плити й розташування розеток

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Фартух із загартованого скла простіше очищати від кухонних бризок завдяки гладкій поверхні без численних швів. Проте він потребує точних вимірів і правильного монтажу, а серйозне пошкодження зазвичай означає заміну всієї панелі.

Як доглядати за скляним фартухом і що врахувати перед його встановленням, розповідає "Телеграф". Такі панелі бувають прозорими, матовими, глянцевими й кольоровими, також на них наносять декоративні зображення.

Чим загартоване скло відрізняється від плитки

Для кухонних фартухів використовують загартоване скло – ESG. Воно проходить спеціальну термічну обробку, завдяки якій стає міцнішим і краще витримує температурні перепади, ніж звичайне скло.

Панелі виготовляють за індивідуальними розмірами кухні. Замість десятків окремих плиток на стіні встановлюють одну або кілька великих поверхонь: стики залишаються, але їх значно менше.

Керамічна плитка натомість дає великий вибір форм, кольорів і фактур. Її поверхню також нескладно відмити, однак жир, пил і частинки їжі накопичуються в затирці між елементами. Ці ділянки доводиться очищати окремо, іноді щіткою та спеціальними засобами.

Затирку між плитками доводиться очищати окремо Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як прибирати жир зі скляної поверхні

Свіжі забруднення на склі зазвичай достатньо протерти м’якою ганчіркою, теплою водою та невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Прибирати бризки краще після охолодження поверхні, використовуючи мікрофібру або м’яку губку. Для стійких плям підходять засоби для скла чи м’які знежирювачі, якщо виробник панелі дозволяє їх застосовувати.

Металеві щітки, жорсткі губки й абразивні порошки для такого догляду не підходять. Також не слід протирати гаряче скло холодною мокрою ганчіркою: різкого охолодження поверхні потрібно уникати.

Для газової плити скляну панель обирають з урахуванням вимог виробника

Чи можна встановити скло біля плити

Загартоване скло можна встановлювати біля варильної поверхні, але його придатність залежить від типу плити. Для газової плити важливо дотримуватися відстаней, визначених виробником: не кожна панель підходить для монтажу біля відкритого полум’я.

Що передбачити до виготовлення панелі

Розміри фартуха й місця розеток визначають до замовлення: після загартування скло не можна свердлити або підрізати.

Перед монтажем потрібно підготувати стіну й герметизувати стики. Сильний удар по краю чи куту може зруйнувати панель; серйозно пошкоджене скло зазвичай доводиться міняти цілком, тоді як плитку можна замінити окремо.

Як повідомляв "Телеграф", у 2026 році вінілові та SPC-покриття стали хітом для кухні, потіснивши звичні плитку й паркет.