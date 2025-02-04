Малозабезпечена сім'я, де двоє батьків працюють і є студент, також може отримати соцдопомогу

Аби вирахувати суму такої допомоги, у спеціальний калькулятор необхідно внести певні особисті дані

Україною виплачується грошова допомога для малозабезпечених родин. Її сума коливається від сукупного доходу всієї родини, від кількості дітей та дорослих, що є працездатними та навпаки.

Якою передбачається сума соціальної виплати для малозабезпеченої родини, сукупний дохід якої складає 16 тисяч гривень і один з її членів є школяр чи студент, розбирався "Телеграф". Для цього був використаний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Скільки отримає родина, де працюють батьки та дитина віком від 18 до 23 років, що навчається

Якщо в малозабезпеченій сім'ї є двоє працездатних батьків, одна дитина віком від 18 до 23 років, що навчається, немає пенсіонерів чи осіб з інвалідністю і сукупний дохід усіх членів домогосподарства складає 16 000 гривень, тобто дві мінімальні заробітні плати, згідно зі даними Державної служби статистики України, то сума допомоги складе 5357,53 гривні.

Варто зауважити, що розміри виплати в калькуляторі та тієї, яку нарахують органи соціального захисту населення, можуть бути різними. Це пояснюється тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців в складній життєвій ситуації може отримати одноразову грошову допомогу.