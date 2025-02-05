На какую пенсию может рассчитывать женщина, если оформит ее в 2025 при минимальной зарплате

При наличии 30 лет стажа 60-летняя женщина получит пенсию, которая не превысит 3 тысяч гривен

Сумма пенсии в Украине зависит не только от количества страхового стажа или возраста выхода на отдых, но и от заработной платы. Если выплата будет минимальной, то не стоит рассчитывать и на высокую пенсию.

Чтобы подсчитать сумму пенсии для украинки, которая в 2025 году будет выходить с 30 годами стажа, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор. Такая сумма была вычислена без учета льготных категорий населения, а именно ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д.

Если 60-летняя женщина решила оформить пенсию в 2025 году с 30 годами стажа на общих условиях, а ее заработная плата составляет минимальную, то есть 8 тысяч гривен, согласно данным Государственной службы статистики Украины, то сумма пенсии будет 2629 гривен.

Напомним, что в 2025 году для оформления пенсии по возрасту:

в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа;

в 63 года страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет;

в 65 лет – от 15 до 22 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что пенсия некоторых украинцев вырастет почти на тысячу гривен.