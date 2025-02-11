Букети за космічні гроші. Де найдорожчі та найдешевші квіти до Дня закоханих в Україні

Подекуди ціни підскочать на 60%

Вже у п'ятницю, 14 лютого, Україна і весь світ святкуватимуть День закоханих, на який чоловіки зазвичай дарують квіти. Цього року вартість навіть невеликого букетика може влетіти у копієчку.

"Телеграф" розповість, скільки коштують квіти напередодні Дня святого Валентина у Києві, Харкові, Вінниці та Тернополі. Зауважимо, що кожен квітковий магазин встановлює свої ціни, які можуть змінюватись.

Скільки коштують квіти у Києві

У столиці троянди коштують від 50 грн, а тюльпани від 55 і вище. До того ж деякі квіткові одразу вказують на сайтах, що з 13.02 напередодні свята ціна виросте на 60%. Тобто букет тюльпанів за 2 тисячі коштуватиме 6 тисяч, а 101 троянда від 7 тисяч грн.

Скільки коштують квіти у Вінниці

До Дня закоханих у Вінниці продають тюльпани різних кольорів за 40 грн за одну квітку. Троянда коштує від 60 грн, а от хризантема — 80 грн за гілочку. Вартість букетів стартує від 100 до 1100 грн. Середнього розміру композиції продають за 500 грн.

Скільки коштують квіти у Тернополі

Вартість тюльпанів до Дня закоханих стартує від 29 грн і вище, залежно від сорту та розміру бутонів. Троянди 40 см від 39 грн, а букет з 51 троянди — 2000 грн.

Скільки коштують квіти у Харкові

Вартість троянди складає від 70 до 150 грн, хризантеми — 90-120 грн. Тюльпани продають по 50-65 грн за квітку. Найдешевші гвоздики — 30-40 грн. Ціна готових букетів стартує від 600 грн, а квіткових композицій в кошиках — від 400 грн.

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